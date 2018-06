Turquia alerta que forças da Síria em Afrin sofrerão consequências graves

ANCARA - A Turquia alertou nesta quarta-feira, 21, que forças pró-Síria que estão entrando em Afrin, no noroeste sírio, para apoiar uma milícia curda sofrerão “consequências graves” e serão vistas como alvos legítimos.

Um comboio de cerca de 40 a 50 veículos transportando forças do governo de Bashar Assad tentou entrar na cidade na terça-feira, mas recuou diante do fogo de artilharia de forças turcas em operação na região, segundo o porta-voz do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

“Qualquer passo do regime ou outros elementos nesta direção certamente terá consequências sérias”, disse o porta-voz Ibrahim Kalin a jornalistas.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), ONG com sede no Reino Unido, disse que a ofensiva turca continuou de terça para quarta-feira, incluindo o bombardeio da principal cidade de Afrin. Na terça, um comandante da aliança militar pró-Bashar Assad disse que as forças recuaram diante dos disparos, mas que retomaram seu avanço e se encontram em Afrin.

A Turquia e seus aliados rebeldes sírios lançaram uma operação militar no mês passado para expulsar combatentes da milícia curda YPG de Afrin. Ancara afirma que a YPG é um grupo terrorista e uma extensão do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que mantém uma insurgência no sudeste turco há três décadas.

“Qualquer passo lá visando apoiar a organização terrorista YPG significará que eles estão se alinhando diretamente a organizações terroristas, e por isso se tornarão alvos legítimos para nós”, alertou Kalin.

O porta-voz disse ainda que a Turquia não está conversando diretamente com o governo da Síria, mas que suas mensagens estão sendo transmitidas indiretamente.

Diálogo

O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, declarou nesta quarta que Ancara e Damasco devem dialogar para fechar um acordo após a invasão do Exército turco do enclave sírio de Afrin há um mês.

"Deveria haver um diálogo com base na integridade territorial da Síria", disse Lavrov na ciadade de Liubliana, na Eslovênia. Ao mesmo tempo, Lavrov considerou que o regime de Assad, "deveria também negociar com cada parte do conflito ativo no seu país, incluindo os curdos".

"Esses são os princípios necessários para evitar o derramamento de sangue", ressaltou o chefe da diplomacia russa, acrescentando que este também é o interesse de todos os vizinhos da Síria. / REUTERS e EFE