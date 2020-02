Turquia ameaça abrir fronteira da Europa para imigrantes e é advertida pela Comissão Europeia

ISTAMBUL E BRUXELAS - A Comissão Europeia advertiu a Turquia nesta sexta-feira, 28, que espera que o país siga a cumprir os compromissos migratórios adotados com a União Europeia. A advertência vem no mesmo dia em que Ancara ameaçou deixar de impedir a passagem de imigrantes para o continente europeu.

"Desde o nosso ponto de vista, a declaração UE-Turquia segue vigente e esperamos que a Turquia mantenha seus compromisso", disse Peter Stano, porta-voz da diplomacia europeia.

Em março de 2016, a Turquia e a União Europeia assinaram um controvertido pacto migratório que fez cair drasticamente o fluxo de pessoas que tinha como destino a Grécia. O compromisso assumido com os europeus inclui a retenção de imigrantes no país até o processamento dos pedidos de asilo.

De acordo com a agência francesa AFP, a decisão da Turquia de "abrir as portas" foi tomada durante uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança, presidido pelo chefe de estado, Recep Tayyip Erdogan, na noite da quinta-feira, 27.

A reunião foi convocada depois da morte de 33 soldados turcos na região de Idlib, no noroeste da Síria, em um bombardeio atribuído às forças do regime de Bashar Al Assad, que são apoiadas militarmente pela Rússia.

"Não vamos mais deter os que querem chegar à Europa", declarou um funcionário do alto escalão turco ouvido pela AFP.

A imprensa turca noticiou que já na manhã desta sexta-feira, 28, grupos de migrantes já se dirigiam para a fronteira com a Grécia, ao oeste do país.

A agência de imprensa DHA informou que cerca de 300 imigrantes sírios, iraquianos ou iranianos chegaram à província de Edirne, na fronteira com a Grécia.

Não é a primeira vez que a Turquia ameaça abrir as fronteiras da Europa aos imigrantes. O país tem usado o bloqueio como ameaça, segundo observadores internacionais, para pressionar a União Europeia, ainda traumatizada pela crise migratória de 2015./ AFP