Turquia ameaça congelar relações com a União Europeia O primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse hoje que as relações do seu país com a União Europeia (UE) serão "completamente congeladas" se o Chipre assumir a presidência rotativa do bloco europeu antes que seja assinado um acordo de reunificação da ilha do Leste Mediterrâneo.