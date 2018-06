Turquia avalia criação de 'zona neutra' em fronteiras contra EI

ANCARA - O Exército da Turquia está desenvolvendo planos para uma possível "zona neutra" em suas fronteiras ao sul, onde enfrenta ameaças de militantes do Estado Islâmico (EI) no Iraque e na Síria, de acordo com a imprensa turca, citando o presidente Tayyip Erdogan nesta segunda-feira, 15.

O governo avaliará os planos e decidirá se a medida era mesmo necessária, afirmaram canais de televisão turcos citando Erdogan em entrevista a jornalistas em seu avião enquanto ele voltava de uma visita oficial ao Catar.

Um assessor da Presidência confirmou que Erdogan havia mesmo feito tais comentários, mas não especificou onde ao longo da fronteira a zona neutra poderia ser estabelecida e não deu mais detalhes. / REUTERS