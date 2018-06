Bombardeios turcos na Síria e no Iraque matam mais de 20 combatentes curdos

ANCARA - A Turquia realizou nesta terça-feira, 25, vários ataques aéreos na Síria e Iraque, ações que mataram mais de 20 combatentes das forças curdas, envolvidas na luta antijihadista e apoiadas pelos Estados Unidos.

O ataque na Síria, contra posições curdas das Unidades de Proteção Popular (YPG), na região nordeste do país devastado pela guerra, foi um dos mais violentos executados pela Turquia, que considera esta milícia um grupo "terrorista".

Na segunda-feira, as Forças Democráticas Sírias (FDS) - uma aliança árabe-curda formada em grande parte por membros das YPG - entraram na localidade de Tabqa, a caminho de Raqqa, capital autoproclamada do grupo Estado Islâmico (EI) na Síria.

De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), 18 pessoas morreram nos bombardeios ao redor da localidade síria de Malikiya, perto da fronteira turca. "Quinze combatentes das YPG e três funcionários de um centro médico morreram", informou a ONG.

As YPG, que confirmaram vítimas no bombardeio mas sem divulgar um balanço, afirmaram que os aviões turcos realizaram um ataque antes do amanhecer "contra uma base que abriga um centro de comunicação para a imprensa e instalações militares".

A Turquia considera as YPG um "grupo terrorista" porque estão aliadas ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, separatistas curdos-turcos), seu grande inimigo interno. Ancara afirma que deseja trabalhar com os aliados para reconquistar Raqqa, mas excluindo as YPG.

De acordo com o OSDH estes foram os primeiros ataques turcos na Síria desde que Ancara anunciou em março o fim de sua campanha militar "Escudo do Eufrates". A operação iniciada em agosto pretendia, de acordo com a Turquia, lutar contra o grupo EI e também combater as YPG.

A aviação turca realizou, como parte da operação, ataques contra as forças curdas no norte da Síria, entre elas as FDS, respaldadas pelos Estados Unidos.

Inaceitável. No vizinho Iraque, o Exército da Turquia também bombardeou grupos armados locais que estariam vinculados ao PKK, mas matou, aparentemente por acidente, seis membros das forças de segurança curdo-iraquianas.

O ataque turco na região de Sinjar (noroeste do Iraque) é "inaceitável", afirmaram as autoridade do região semiautônoma do Curdistão iraquiano.

O Exército da Turquia confirmou bombardeios no Iraque para "destruir esconderijos dos terroristas que tomam nosso país como alvo". "As operações continuarão com a mesma determinação até a neutralização do último terrorista", afirma um comunicado militar.

Em outra frente de batalha na guerra da Síria, 12 pessoas morreram nesta terça-feira em bombardeios aéreos contra localidades rebeldes da província de Idlib, segundo o OSDH. Um primeiro bombardeio, provavelmente russo, aconteceu na localidade de Duwayleh e "deixou 12 mortos", afirmou o diretor da ONG, Rami Abdel Rahman.

"Uma segunda esquadrilha atacou uma clínica médica em Kafr Takharim no momento em que chegava o comboio com as vítimas do bombardeio de Duwayleh", completou.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Síria é o país mais perigoso do mundo para médicos e enfermeiros.

A guerra da Síria, que começou em 2011 com a repressão violenta do regime às manifestações que pediam reformas democráticas, se tornou mais complexa com o envolvimento de milícias, potências regionais e internacionais e grupos terroristas.

O conflito deixou mais de 320 mil mortos e obrigou mais da metade dos 22 milhões de sírios a abandonar suas casas. / AFP e AP