Turquia bombardeia Síria pelo 4º dia seguido A artilharia turca bombardeou a Síria pelo quarto dia consecutivo neste sábado, em retaliação após morteiros lançados do país vizinho caírem em solo turco. Rebeldes se confrontam com as tropas do governo sírio perto da fronteira, reacendendo temores de que a crise pode se transformar em um conflito regional.