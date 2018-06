Turquia chama de volta embaixador no Vaticano A Turquia chamou de volta seu embaixador no Vaticano em protesto a declarações do Papa Francisco neste domingo. O Pontífice chamou o assassinato de armênios por turcos otomanos de "o primeiro genocídio do século 20" e pediu que a comunidade internacional reconhecesse o evento dessa forma. O ato deu origem a um racha diplomático com a Turquia num momento já delicado para as relações entre cristãos e muçulmanos.