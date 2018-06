Turquia cobra explicações dos EUA por espionagem

O ministério das Relações Exteriores da Turquia convocou nesta segunda-feira o principal diplomata norte-americano no país para esclarecer as denúncias de que os Estados Unidos e Reino Unido estariam espiando a Turquia.

De acordo com o vice-primeiro-ministro Bulent Arinc, as autoridades norte-americanas e turcas vão discutir a questão nesta segunda-feira. A revista alemã Spiegel e o portal The Intercept informaram que os documentos fornecidos pelo ex-agente da CIA (Agência Central de Inteligência) Edward Snowden mostram que a Turquia estava entre os principais alvos de espionagem dos EUA e do Reino Unido.

De acordo com agências de notícias turcas, o presidente Recep Tayyip Erdogan minimizou as denúncias, afirmando que todos os grandes países espiam uns aos outros. Fonte: Associated Press.