Turquia condena 331 militares por tentativa de golpe Um tribunal turco condenou nesta sexta-feira 331 oficiais das Forças Armadas, incluídos os ex-comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, por conspirarem para derrubar o governo em 2003, informaram a televisão estatal e o jornal Hürriyet. Dos 365 acusados no julgamento que durou quase três anos, 34 foram absolvidos. Os três ex-comandantes, bem como outros três oficiais, foram condenados a penas de prisão perpétua, comutadas hoje mesmo para 20 anos de prisão. Na conspiração de 2003, os oficiais tentaram derrubar o governo do partido AK, de raízes islâmicas e até agora no poder. A conspiração foi apelidada de Balyoz (marreta, em turco). O julgamento e as sentenças foram considerados uma derrota política para os militares turcos, que sempre tiveram um papel na defesa do secularismo no país desde 1923, quando foi proclamada a republica.