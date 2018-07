Turquia continua fora da UE após problemas com Chipre

Na revisão anual do progresso dos países que pretendem entrar para o bloco de 27 países, a executiva da União Europeia criticou Ancara por não ter feito progresso em normalizar suas relações com Chipre. "Lamentavelmente, as negociações não andam faz mais de um ano", afirmou Stefan Fuele, comissário da UE responsável pelo assunto. "A frustração é de ambas as partes."

Em Ancara, o ministro de Assuntos para a UE, Egemen Bagis, disse em entrevista que o relatório da Comissão não teve foco apropriado, mas voltou a afirmar que a Turquia continua mais do que nunca disposta a entrar para a União. "Acredito que está na hora de a Europa mudar suas lentes porque parte do cenários estão borrados e precisam de um foco melhor", afirmou Bagis.

Em relação a Chipre, o ministro afirmou que esse assunto está sendo usado como Cavalo de Troia por Israel e por alguns países da UE.

A Turquia ameaçou congelar as relações com a UE quando Chipre, uma ilha mediterrânea de governo grego não reconhecido, assumiu a presidência do bloco de 27 nações em julho de 2012.

A ilha ficou divida entre duas linhas étnicas desde que a Turquia invadiu e ocupou o norte da região em 1974. Em setembro, as relações ficaram mais tensas devido à disputa pela exploração de gás na costa de Chipre, o que fez com que o primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, fizesse nova ameaça de congelamento das relações com a UE. As informações são da Dow Jones.