Turquia continua vulnerável a redução na liquidez global A Turquia deve continuar sendo um dos países emergentes mais vulneráveis a uma redução na liquidez global, segundo um relatório divulgado pela agência de classificação de risco Standard & Poor''s. O déficit em conta corrente do país deve subir para 7,4% do PIB este ano, ante 6,2% em 2012. "Isso representa uma grande necessidade de financiamento externo e torna a Turquia vulnerável a qualquer reversão na atual política monetária global altamente acomodatícia", diz no relatório a analista Eileen Zhang.