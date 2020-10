Turquia dará à Grécia 'a resposta que ela merece', diz Erdogan

A Turquia dará à Grécia "a resposta que merece" no leste do Mediterrâneo, onde o posicionamento de Ancara de um navio de pesquisa em águas reivindicadas por Atenas gerou tensões, disse o presidente Recep Tayyip Erdogan na quarta-feira, 14. "Continuaremos a fornecer à Grécia e à administração cipriota grega a resposta que eles merecem no terreno", disse Erdogan em um discurso em Ancara. As declarações vêm após a implantação esta semana por Ancara de um navio de pesquisa sísmica, o Oruç Reis, no Mediterrâneo oriental, apesar dos protestos de Atenas.

A implantação deste navio, que se tornou o símbolo do apetite por gás de Ancara no Mediterrâneo oriental, minou as esperanças de alívio, após várias semanas de fortes tensões entre Turquia e Grécia, em agosto e setembro.

As tensões começaram após a implantação do mesmo navio em 10 de agosto. Ancara havia prolongado sua missão várias vezes, ignorando repetidos apelos da União Europeia e de Atenas para que ela cessasse.

No entanto, o "Oruç Reis" voltou à costa turca no mês passado, quando esteve em águas reivindicadas pela Grécia, no que muitos esperavam ser um sinal de apaziguamento de Ancara para resolver esta crise.

Após o anúncio do novo desdobramento do "Oruç Reis", os Estados Unidos e a Alemanha na terça-feira pediram para a Turquia acabar com as "provocações", mas Ancara varreu as críticas, julgando que eram "inúteis".

A descoberta nos últimos anos de depósitos significativos de gás natural no Mediterrâneo oriental despertou a febre por este "ouro azul" e envenenou as relações historicamente tensas entre a Turquia e a Grécia, dois países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

A Grécia acusa a Turquia de violar o direito marítimo internacional ao explorar suas águas e exige sanções europeias contra Ancara.

Do outro lado, a Turquia afirma ter o direito de realizar pesquisas energéticas naquela zona do Mediterrâneo oriental, argumentando que a presença da pequena ilha grega de Kastellorizo ​​perto da sua costa não é suficiente para impor a soberania de Atenas./AFP