Turquia derruba aeronave não identificada que entrou em seu espaço aéreo

ANCARA - O Exército da Turquia informou que derrubou nesta sexta-feira, 16, uma aeronave não identificada, que entrou em seu espaço aéreo próximo à fronteira com a Síria.

Uma autoridade do governo disse que a aeronave foi atingida após receber três advertências e mesmo assim continuar sua trajetória. A ação está de acordo com as regras com as quais os membros da Otan estão comprometidos.

A emissora NTV relatou que o drone foi derrubado cerca de três quilômetros dentro de espaço aéreo turco.

O ministro de Defesa da Rússia, Serguei Choigu, disse que todos os seus aviões que estavam na Sìria retornaram para a base e todos os drones operavam “como o planejado”.

Dois jatos russos violaram o espaço aéreo turco neste mês, estendendo o conflito da Síria para além das fronteiras da Otan. A Turquia avisou que iria responder a essas ações se as violações continuassem.

A força aérea russa informou oficialmente ao exército turco que tomaria as medidas necessárias para que o incidente não se repetisse. /REUTERS e EFE