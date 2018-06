Turquia derruba helicóptero militar sírio na fronteira entre os países

Um helicóptero militar sírio foi derrubado por um avião da força aérea da Turquia às 9h20 (horário de Brasília) desta segunda-feira, 16, na fronteira entre os dois países. O helicóptero teria entrado dois quilômetros no território turco, próximo à província de Hatay, mas caiu dentro da Síria.

Segundo o vice-primeiro-ministro da Turquia, Bulent Arinc, os pilotos foram avisados repetidamente de que deveriam dar meia volta, mas ignoraram o alerta.

Arinc já tinha modificado seus protocolos de atuação para considerar como ameaça qualquer veículo militar sírio que se aproximasse de seu território por terra, mar ou ar. Essa mudança aconteceu depois da queda de um caça-bombardeiro turco no Mar Mediterrâneo em junho de 2012 - o que a Turquia afirma ser responsabilidade do regime sírio.

De acordo com Rami Abdul-Rahman, diretor do Observatório Sírio de Direitos Humanos, tropas rebeldes capturaram um dos pilotos do helicóptero. Não há notícias do segundo tripulante.

"De agora em diante, ninguém ousará violar as fronteiras turcas de nenhuma maneira", disse o ministro do exterior, Ahmed Davutoglu, durante entrevista à agência oficial Anatolia. Davutoglu lembrou ainda que um avião turco foi abatido por forças antiaéreas da Síria enquanto sobrevoava o Mediterrâneo, em 2012./ AP e EFE

Vídeo mostra o momento da queda do helicóptero: