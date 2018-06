Turquia detém 12 suspeitos de serem membros do Estado Islâmico

A polícia da Turquia prendeu 12 suspeitos de serem membros do grupo terrorista Estado Islâmico. A corporação fazia uma operação na província de Adana, no sul do país, segundo a agência de notícias Dogan. Todos os presos são de nacionalidade síria.

Uma segunda operação está sendo feita na região de Istambul para prender outros possíveis membros do grupo jihadista. Ainda não se sabe quantos foram os detidos nas buscas, que incluíram material digital e documentação da organização.

Neste mês de dezembro, mais de 80 pessoas foram presas por suspeitas de planejar atentados na Turquia. Outros 200 foram detidos pelo mesmo motivo em novembro.

A Turquia é um país euroasiático, o que a coloca como um terriório estratégico para migrantes que querem chegar na Europa ou na Ásia.

Nos últimos anos, a Turquia tem sofrido inúmeros atentados, a maioria deles reivinicado pelo Estado Islâmico. /EFE