Turquia detém 9 supostos membros do Estado Islâmico que tentavam entrar no país

ANCARA - As forças de segurança da Turquia detiveram nove supostos membros do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) quando tentavam atravessar a fronteira da Síria em direção à Turquia, informaram as autoridades nesta segunda-feira, 4.

Os nove suspeitos são estrangeiros, embora suas nacionalidades não tenham sido reveladas, indicou por meio de um comunicado o escritório do governador de Kilis, província do sul da Turquia na fronteira com a Síria.

A Turquia mantém um alto nível de alerta para impedir o fluxo de "combatentes estrangeiros" que tentam se unir ao Estado Islâmico na Síria atravessando o território turco.

Segundo números do ministério das Relações Exteriores divulgados em dezembro, desde o início dos alertas antijihadistas, lançados em 2011, as autoridades deportaram mais de 2.700 pessoas suspeitas de tentaram se unir aos extremistas.

Além disso, a Turquia negou a entrada a outras 1.600 pessoas e mantém uma lista com mais de 28.400 nomes, aos quais não permite o acesso, com base em informações dos serviços secretos de países aliados, em grande parte europeus. /EFE