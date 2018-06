Turquia detém jovens britânicos que estariam a caminho da Síria

Três adolescentes britânicos suspeitos de estarem a caminho da Síria para se juntar ao grupo Estado Islâmico foram detidos na Turquia e deportados para o Reino Unido neste sábado. Segundo a polícia britânica, os três foram detidos sob suspeita de planejarem atos terroristas e estão sob custódia em Londres. Seus nomes não foram divulgados. Dois deles têm 17 anos e o outro, 19.

Os três viajaram há vários dias e foram detidos em Istambul após a polícia turca ter sido notificada por autoridades britânicas.

No mês passado, três estudantes britânicas viajaram até a Turquia e, segundo suspeitas da polícia, atravessaram a fronteira com a Turquia para se juntar aos militantes do EI. Um número cada vez maior de cidadãos britânicos está viajando para a Turquia com o mesmo objetivo. Segundo a polícia britânica, cerca de 700 cidadãos do país já viajaram para a Síria para se juntar aos extremistas, e há temores de que eles realizem ataques no Reino Unido caso retornem.