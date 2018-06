Turquia deve aumentar importação de gás da Rússia

"Nós atingimos um acordo, em princípio, com a Federação Russa", disse Yildiz, segundo noticiado pelo jornal Hurryet, acrescentando que um novo contrato pode ser assinado com Moscou para comprar gás "a um preço razoável", com a participação do setor privado. O ministro deve se encontrar ainda hoje com o vice-diretor da estatal russa de gás, a Gazprom, Alexander Medvedev.

A Turquia, que dispõe de parcas fontes de energia, depende fortemente do gás e petróleo importados da Rússia. Na semana passada, Yildiz disse que iria pedir um desconto no preço do gás comprado dos russos, mas não deu detalhes sobre o assunto. Fonte: Dow Jones Newswires.