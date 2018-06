Turquia diz que regime sírio se tornou 'milícia armada'

Davutoglu, que falou durante reunião de ministros árabes da pasta, em Istambul, declarou oposição ao governo sírio do presidente Bashar Assad. Também no encontro, os presentes manifestaram apoio aos palestinos depois de a ONU promover a Organização para a Libertação da Palestina (OLP) de "entidade observadora" a "Estado observador".

Davutoglu e outras autoridades disseram na conferência que o regime sírio representa uma ameaça não apenas para o povo do país, mas também para a paz e a segurança na região.

A onda de violência na Síria, iniciada em março do ano passado, levou milhares de habitantes a abandonarem o país para buscar refúgio em nações vizinhas, como a Turquia. As informações são da Associated Press.