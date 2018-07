Turquia diz que verá unidade militar síria como ameaça

Os aliados da Turquia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) expressaram solidariedade a Ancara e condenaram o ataque sírio, mas não fizeram menção de ações retaliatórias contra a Síria.

"As regras de procedimento das Forças Armadas turcas mudaram", disse o primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan, em discurso transmitido pela TV local. "Qualquer elemento militar vindo da Síria que se aproxime da fronteira com a Turquia e represente risco e perigo à segurança será considerado uma ameaça e tratado como alvo militar", afirmou.

A Síria alega que o jato turco violou seu espaço aéreo na última sexta-feira. Já a Turquia diz que, embora o caça-bombardeiro RF-4E tivesse invadido o espaço aéreo do país vizinho acidentalmente, a aeronave sobrevoava áreas internacionais quando foi derrubado pela Síria no Mediterrâneo. Os dois pilotos do avião continuam desaparecidos.

O secretário-geral da Otan, Anders Fogh Rasmussen, classificou hoje o abate do jato de inaceitável depois de a Turquia fazer seu relato sobre o incidente ao conselho da organização e ofereceu solidariedade aos turcos, mas não falou sobre possíveis ações armadas contra a Síria.

A Síria convive com uma grave onda de violência desde março do ano passado, quando teve início um levante popular para a deposição do presidente Bashar Assad, cuja família controla o país há mais de quatro décadas. Combates entre rebeldes e forças leais ao governo já teriam deixado mais de 14 mil mortos no país nos últimos 16 meses.

"A minha expectativa é que a situação (entre a Síria e a Turquia) não continuará a ganhar maiores proporções", disse Rasmussen a repórteres, após a reunião com a Turquia. "O que vimos é um ato completamente inaceitável e espero que a Síria tome todas as medidas necessárias para evitar novos eventos do tipo no futuro."

Erdogan alega que a Síria derrubou o avião turco, que estava desarmado, sem aviso e num ato "deliberado" e "hostil". Damasco, por sua vez, diz que o abate foi um acidente causado pela "resposta automática" de um oficial que comandava uma posição antiaérea e que avistou um jato não identificado voando em alta velocidade e a baixa altitude. As informações são da Associated Press.