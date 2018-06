Turquia e Alemanha apoiam trégua na Síria

Nos últimos dias, ativistas reportaram um aumento nos bombardeios da Força Aérea da Síria contra cidades no norte do país e na violência. Brahimi terá uma reunião com o chanceler sírio Walid Moallem no sábado. O feriado do Eid al-Adha acontecerá entre os dias 26 e 28.

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Ahmet Davutoglu, disse que as duas partes precisam suspender as hostilidades "pelo menos" durante o feriado. Já o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Guido Westerwelle, também pediu por um cessar-fogo no feriado muçulmano, ao dizer que a trégua seria "um raio de esperança humanitária para o povo da Síria".

Apesar dos esforços para um cessar-fogo que suspenda a matança, ocorreram mais ataques da Força Aérea da Síria nesta sexta-feira contra cidades na província de Idlib. Não existem relatos sobre vítimas, mas dezenas de pessoas foram mortas em bombardeios contra cidades em Idlib e Alepo na quarta-feira e quinta-feira.

A guerra civil na Síria deixou mais de 30 mil mortos desde março do ano passado e o número de refugiados passou de 300 mil.

As informações são da Associated Press.