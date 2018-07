Turquia e Israel discutirão compensação a vítimas

A Turquia aceitou o pedido de desculpas, mas disse querer assegurar que as vítimas recebessem alguma compensação e que Israel continuasse comprometido a suavizar as restrições à entrada de mercadorias em Gaza antes de restabelecer relações diplomáticas plenas.

Arinc afirmou que uma delegação israelense viajará para a Turquia na próxima semana. Segundo ele, a compensação a ser pedida será discutida em uma consulta com especialistas e advogados das famílias. As informações são da Associated Press.