Turquia encerrará busca após tremor matar 582 pessoas

No sábado, membros da equipe de resgate retiraram o corpo de uma professora de 27 anos de um dos prédios que desabaram e continuavam vasculhando os escombros em busca de dois outros desaparecidos.

O vice-primeiro-ministro Besir Atalay afirmou que as equipes de resgate estavam realizando buscas em quatro locais em Ercis, mas ele disse que os trabalhos terminariam no final do dia de hoje. Alguns sobreviventes manifestavam frustração sobre a instabilidade das respostas ao tremor, mesmo após a chegada de reforço vindo de grupos estrangeiros de assistência e depois de o governo informar que a falta de tentas de apoio tinha sido sanada. O ministro do Interior, Idris Naim Sahin, afirmou que o governo planejava abrigar os desalojados em casas pré-fabricadas temporárias ou em containers no prazo de dois meses.

A Turquia cancelou paradas e outras cerimônias alusivas ao 88º aniversário da fundação da República, em respeito aos mortos. As informações são da Associated Press.