Turquia enfrenta problemas para abrigar vítimas do terremoto

ERCIS - A Turquia enfrenta dificuldades para abrigar dezenas de milhares de pessoas que ficaram sem suas casas devido ao terremoto de magnitude 7,2 que abalou o país no último domingo, deixando, até agora, quase 500 mortos e mais de 1,3 mil feridos. O tremor demoliu 3 mil prédios em Ercis, a cidade mais afetada.

Veja também:

Número de mortos no terremoto vai a 471

O terremoto, o pior sofrido pela Turquia em décadas, fez com que o governo aceitasse a ajuda oferecida por vários países, inclusive de Israel, com quem Ancara não tem tido boas relações nos últimos meses. Um avião israelense com cinco casas pré-fabricadas deveria chegar ao território turco nesta quarta-feira, 26, mas ambas as nações rejeitaram especulações de que o gesto amenizaria as tensões.

A queda nas temperaturas e a previsão de chuva e de neve para esta semana fizeram com que as reclamações contra o governo aumentassem, devido à falta de abrigos e da organização ruim para as vítimas. Armazéns do Crescente Vermelho foram saqueados e os poucos policiais que guardavam o local pouco puderam fazer.

"Precisamos de ordem, organização aqui. Que tipo de ajuda é essa? As pessoas estão saqueando, não recebendo ajuda!", disse um desabrigado. Em outras áreas, sobreviventes brigaram entre si para conseguir um lugar entre as barracas doadas por agências de ajuda.

De acordo com informações do primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, o número de mortes causadas pelo tremor chegou a 471. O governador da província de Van afirmou que 600 mil pessoas foram afetadas, mas detalhou que nem todas necessitam de abrigo temporário. O número exato de desabrigados é indefinido.