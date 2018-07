Turquia envia 6 jatos de guerra para fronteira com Síria

ANCARA - A Turquia enviou seis jatos de guerra F-16 para a fronteira com a Síria, após helicópteros sírios terem se aproximado da região, disse o exército turco neste domingo, 01, elevando a tensão criada no mês passado pela derrubada de um avião de supervisão turco por forças da segurança síria.

Os jatos saíram da base aérea de Incirlik, no sudeste da Turquia, após os helicópteros sírios sobrevoarem a fronteira com uma proximidade maior do que a normal, disse o exército turno em nota. Outros dois jatos saíram da base de Batman após um helicóptero aproximar-se da fronteira próximo à província de Mardin. O exército disse que houve três incidentes, mas que não houve violação do espaço aéreo turco.

