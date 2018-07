Turquia envia mísseis para fronteira com a Síria A Turquia anunciou o envio de baterias de mísseis antiaéreos para a fronteira com a Síria neste domingo, depois de as forças que combatem o governo sírio tomarem três postos fronteiriços. Milhares de refugiados sírios que escaparam das áreas afetadas pelo conflito iniciado em março do ano passado têm se concentrado na região da fronteira.