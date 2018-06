Turquia: Erdogan ameaça levar Constituição a referendo

Em jogo estão quase dois anos de trabalho para substituir a Constituição adotada dois anos após o golpe militar de 1980 - uma Constituição que tem sido criticada pelos políticos e a maioria da população como antidemocrática. Erdogan sugeriu que os membros de todos os quatro partidos políticos no Parlamento estão protelando a definição.

"Nosso desejo é que o trabalho sobre a Constituição seja concluído até o final de março", afirmou Erdogan. "Caso contrário, a nossa proposta será adicionada à agenda parlamentar", avisou aos parlamentares de seu partido. "Se não há compromisso, levaremos a nova Constituição a referendo, a partir do momento que tivermos garantido apoio parlamentar."

Não será fácil para Erdogan caminhar sozinho nessa empreitada, dizem analistas. Ele tem quatro votos a menos do que os 330 necessários para levar a Constituição a referendo e ainda seria necessário o apoio dos três partidos de oposição no Parlamento de Ancara. As informações são da Dow Jones.