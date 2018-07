Turquia está aberta a dialogar com Ocalan, diz Erdogan A Turquia está pronta a abrir negociações com o líder curdo Abdullah Ocalan, que está preso perto de Istambul há mais de uma década, em uma tentativa de acabar com o violento conflito com sua minoria curda e o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, na sigla em curdo), que ocorre desde 1984 e deixou dezenas de milhares de mortos. A declaração partiu do primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan.