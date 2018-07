Turquia: Ex-militares condenados por tentativa de golpe

De acordo com a televisão estatal turca, ainda estão sendo lidos os veredictos de mais de 350 outros réus, em um processo que já resultou na prisão de milhares de militares da ativa e da reserva e contribuiu para diminuir a influência dos militares na política do país.

O governo civil da Turquia considera que o processo em julgamento é um passo na direção do aprofundamento da democracia no país. Críticos alegam que o processo tem fins políticos e que seu objetivo seria silenciar opositores do governo. As informações são da Associated Press.