Turquia fecha rota de imigração em meio a escalada de tensões entre Belarus e UE

MOSCOU - A autoridade de aviação civil da Turquia anunciou sexta-feira, 12, que vai impedir cidadãos de Iraque, Síria e Iêmen de voar para Belarus a partir do país, após os alertas vindos da Europa de que poderia sancionar companhias aéreas estrangeiras devido à crescente crise de imigrantes na fronteira de Belarus e Polônia.

A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou sobre as possíveis sanções da União Europeia contra companhias aéreas de países que facilitam o fluxo de migrantes, em meio à escalada do confronto da Europa com o regime do presidente belarusso, Alexander Lukashenko.

"Devido ao problema de travessias ilegais na fronteira entre a União Europeia e Belarus, foi decidido que os cidadãos do Iraque, Síria e Iêmen que desejam viajar para o país a partir de aeroportos turcos não serão autorizados a comprar passagens e embarcar até novo aviso", disse um comunicado da Autoridade de Aviação Civil da Turquia desta sexta-feira, 12, oferecendo reembolsos a clientes que já haviam comprado passagens.

A Europa ameaçou impor novas sanções contra Belarus por causa de uma crise que diz ter sido orquestrada por Lukashenko como uma forma de pressionar a Europa contra as sanções atuais - uma afirmação que Minsk nega.

A União Europeia impôs quatro pacotes de sanções desde outubro do ano passado em razão das eleições realizadas pelo país em 2020, consideradas fraudulentas e marcadas pela repressão a figuras da oposição e ativistas, e pelo o pouso forçado de um voo de uma companhia irlandesa para prender o jornalista independente Roman Protasevich e sua namorada Sofia Sapega.

Na quinta-feira, 11, Lukashenko ameaçou cortar o fornecimento de gás à Europa se houvesse mais sanções, abrindo uma nova frente em seu confronto com o bloco. A Polônia enviou milhares de soldados para a fronteira para impedir a entrada de migrantes.

A decisão turca bloqueia uma das principais rotas usadas pelos migrantes que tentam chegar à Europa usando Belarus, mas outras permanecem, o que deve manter a crise crescente. Dezenas de voos especiais partem de países do Oriente Médio para Minsk todas as semanas.

A companhia aérea belarussa Belavia anunciou que impediu o embarque de cidadãos dos três países a partir da Turquia para Belarus "de acordo com a decisão das autoridades turcas". Mas continua operando outras rotas, assim como muitas outras companhias aéreas.

A Polônia acusou a Turquia, na terça-feira, de ajudar a facilitar a crise ao permitir os voos de migrantes para Belarus, uma afirmação que não foi negada por Ancara.

A chanceler alemã, Angela Merkel, ligou duas vezes ao presidente russo, Vladimir Putin, nos últimos dias, para pressioná-lo a usar sua influência sobre Lukashenko para encerrar a crise, mas o Kremlin diz que os líderes europeus devem negociar diretamente com o líder belarusso. A presidência de Lukashenko, no entanto, não é reconhecida pela Europa.

As transportadoras russas e turcas, Aofloter e Turkish Airlines, negaram qualquer papel em alimentar a crise, depois de uma publicação da Bloomberg apontou que a União Europeia estava considerando uma sanção às duas companhias aéreas por causa da crise.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que a Aeroflot não voou dos países de origem dos migrantes para Belarus.

"Que eu saiba, a Aeroflot não faz voos entre capitais dos países de onde o fluxo de refugiados vai para a Europa depois que a Europa, junto com a América, bombardeou esses países", disse Lavrov.

O governo de Lukashenko parece estar transferindo migrantes das cidades e vilas belarussas para um campo crescente na fronteira, onde as autoridades dizem que mais de 1.700 pessoas estão acampadas na floresta.

A crise atingiu o auge na segunda-feira, quando uma grande coluna de migrantes, escoltados por forças de segurança do país, caminhou em direção à fronteira com a Polônia para tentar cruzar para a União Europeia.

O Comitê de Fronteiras de Belarus disse na sexta-feira que outro grupo de cerca de 100 migrantes agora está se movendo em direção à fronteira.

"A situação continua tensa. O acampamento é reabastecido periodicamente com novos grupos de pessoas que chegam. Os refugiados estão em busca de assistência médica devido ao longo período em que as temperaturas estão caindo", disse o comitê, de acordo com a BelTA, agência de notícias estatal.

O governo iraquiano ofereceu ajuda aos cidadãos que desejam retornar de Belarus, oferecendo voos.