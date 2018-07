Turquia fronteira com Síria ao comércio

"Nós temos sérias preocupações com a segurança dos caminhoneiros turcos em relação à sua entrada e saída da Síria", disse o ministro, acrescentando que já houve uma queda de 87% nas travessias de caminhões neste ano.

A Turquia era aliada da Síria antes do início da revolta contra o regime do presidente Bashar Assad, 16 meses atrás. Mas Ancara tornou-se um crítico feroz e seu território ao longo dos 911 quilômetros de fronteira é utilizado como ponto de apoio para os rebeldes bem como abrigo para os milhares de refugiados que fogem da violência.

A obstrução privará a Síria de uma importante rota de importações. Dezenas de caminhões turcos foram saqueados ou queimados quando rebeldes capturaram o posto de fronteira de Bab al-Hawa na semana passada. Caminhoneiros turcos também foram pegos no fogo cruzado e foram alvos de ataques na guerra civil.

Em Washington, a secretária de Estado dos EUA, Hillary Rodham Clinton, expressou confiança no avanço dos rebeldes, dizendo que estão tomando mais e mais território. "Isso eventualmente resultará em uma área segura dentro da Síria, que então servirá de base para futuras ações da oposição", disse ela na terça-feira.

A principal batalha no país está acontecendo a apenas 60 quilômetros da fronteira com a Turquia, na cidade comercial de Alepo, a maior da Síria, que foi atacada no sábado por uma aliança de forças rebeldes. Eles infiltraram-se em vizinhanças simpáticas à sua causa no norte e sul da cidade e estão movendo-se gradualmente em direção ao centro histórico. As informações são da Associated Press.