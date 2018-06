Em novo ataque de milícia curda, bomba mata 14 na Turquia

Mais de 40 aviões de guerra turcos atingiram alvos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, na sigla em curdo) de segunda para terça-feira no norte do Iraque, onde o grupo tem bases, em reação ao assassinato de 16 soldados, no domingo, perto da divisa iraquiana, o atentado mais mortífero desde o fracasso de um cessar-fogo de dois anos.

O ataque desta terça-feira na província de Igdir foi o mais recente de uma série de ações diárias do PKK contra soldados e policiais no leste da Turquia desde a retomada dos conflitos em julho.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que o PKK sofreu “danos sérios” dentro e fora da Turquia e que agora está com um pé atrás.

“Os acontecimentos recentes são resultado do pânico que se seguiu. As perdas infligidas pelas operações (dos militares turcos) à organização podem ser expressas em milhares”, afirmou ele em um discurso a acadêmicos em seu palácio em Ancara.

A retomada dos combates, semanas antes de eleições nas quais o governista Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP, na sigla em turco) espera recuperar sua maioria, acabou com um processo de paz lançado por Erdogan em 2012 na tentativa de pôr fim a uma insurgência que já matou mais de 40 mil pessoas ao longo de três décadas. / REUTERS