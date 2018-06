Turquia inicia suas eleições presidenciais e legislativas

ISTAMBUL - Os colégios eleitorais abriram neste domingo, 24, em toda a Turquia às 8h (horário local, 2h em Brasília) para que 56 milhões de cidadãos elejam o novo Parlamento e o presidente, em eleições que criaram enorme expectativa entre os cidadãos.

As mais de 180 mil urnas permanecerão abertas até as 17h (11h) para que as cerca de 56 milhões de pessoas convocadas escolham um dos seis candidatos a ocupar a chefia do Estado por um mandato de cinco anos.

+++ Na Turquia, adversários se unem contra o presidente Erdogan

Ao mesmo tempo, a votação determinará a repartição das 600 cadeiras da Assembleia Geral durante o mesmo período de tempo.

As pesquisas indicam como favorito o atual presidente, Recep Tayyip Erdogan, seguido do social-democrata Muharrem Ince, do nacionalista Meral Aksener e do esquerdista Selahattin Demirtas.

Só poderão ser divulgadas notícias relacionadas com as eleições depois das 18h, e a imprensa não pode informar sobre os resultados antes das 21h. /EFE