Turquia intercepta navio suspeito de levar armas à Síria

Segundo informações da agência estatal da Turquia, Anatólia, o navio foi interceptado e levado ao porto de Iskenderun. A Turquia decretou um embargo de armas contra o governo sírio, por causa da repressão brutal do presidente Bashar Assad contra a oposição, que deixou mais de 9 mil mortos em 13 meses. Segundo a agência Anatólia, uma publicação alemã afirmou que o navio "Atlantic Cruiser" carregava armamentos do Irã para a Síria. "O navio, de 6.200 toneladas, carregava armas e munições para Tartus, na Síria, com o objetivo de armar as tropas do presidente Bashar Assad", disse a publicação alemã. As autoridades turcas detiveram os 13 tripulantes do cargueiro e interrogarão o capitão e o imediato, ambos ucranianos.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones.