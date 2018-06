Turquia investiga se 'país' se envolveu em atentado A Turquia disse que está investigando se outro país, possivelmente o Irã, está envolvido na explosão que matou nove pessoas perto da fronteira com a Síria no começo desta semana. O anúncio reflete a preocupação de Ancara com a expansão da guerra civil na Síria, bem como as crescentes tensões com o Irã, uma potência regional que apoia o governo do presidente sírio Bashar Assad. Além disso, rebeldes curdos sírios estariam agindo livremente no lado sírio da fronteira com a Turquia, o que é um motivo de preocupação para os turcos.