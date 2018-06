Turquia mantém ataques a rebeldes curdos no Iraque

A prorrogação da medida pelo Parlamento ocorre em um momento no qual as negociações para encerrar quase 30 anos de guerra entre governo e rebeldes atravessam um momento delicado.

No mês passado, os rebeldes curdos suspenderam os planos de retirada do território turco. Eles acusaram a Turquia de não cumprir a promessa de conceder mais direitos à minoria.

Líderes políticos curdos consideraram que o pacote de reformas anunciado pelo primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan ficou aquém das expectativas.

A Turquia ataca com relativa frequência alvos no norte do Iraque, onde rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, por suas iniciais em curdo) mantêm suas bases. Fonte: Associated Press.