Turquia mantém bloqueio ao YouTube apesar de decisão da Justiça

ANCARA - Autoridades turcas têm desafiado uma decisão da Justiça que proíbe a censura ao YouTube no país. O site de compartilhamento de vídeos foi proibido no país pelo governo do primeiro-ministro Recep Erdogan em 27 de março, às vésperas de importantes eleições regionais.

O objetivo do governo, segundo analistas, era impedir a divulgação de vídeos com denúncias de corrupção contra Erdogan e colaboradores próximos. O premiê denuncia uma "campanha suja" para derrubá-lo.

Nesta quinta-feira, 10, a entidade regulatória das telecomunicações turcas , a BTK, confirmou que apesar de decisões da Justiça determinando o fim da censura, manterá o YouTube bloqueado.

"A medida de bloqueio ao acesso ao site continua em vigor", informou a BTK em seu site. O Twitter também foi bloqueado, mas o Tribunal Supremo reverteu a decisão. A ação que determina a liberação do YouTube foi emitida por um tribunal regional de Ancara. / REUTERS