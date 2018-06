Turquia multa canal de TV por exibir 'Simpsons' A agência reguladora de comunicação do governo turco multou a emissora CNBC-E por exibir um episódio do desenho Os Simpsons. A animação, segundo as autoridades, tem trechos de blasfêmia, "zomba de Deus" e incita o público a cometer atos violentos.