No momento do acidente, 787 trabalhadores estavam no local e 363 pessoas foram resgatadas. Hoje, o principal sindicato da Turquia convocou uma greve geral como forma de protesto pelas mortes no acidente. Na quarta-feira, milhares de manifestantes enfrentaram a polícia em Ancara e Istambul. Eles acusam o governo e a indústria de mineração de negligência no caso. Com informações da Associated Press.