Turquia: número de mortos no terremoto sobe para 217 Equipes de resgate disseram nesta segunda-feira que o forte terremoto que abalou ontem o sudeste da Turquia já deixou pelo menos 217 mortos, havendo a possibilidade desse número subir significativamente com o fato de várias pessoas estarem sob os escombros. O tremor de magnitude 7,2 derrubou vários edifícios nas cidades de Van, capital da província de mesmo nome, e Ercis. O primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan se deslocou às pressas para a populosa província curda de Van - onde ocorreu o epicentro do terremoto -, e disse que as operações de salvamento continuarão em virtude do grande número de soterrados. As informações são da Dow Jones.