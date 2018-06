Turquia permite treinamento de sírios em seu território A Turquia concordou em permitir o treinamento de cerca de dois mil combatentes sírios no solo do país pelas forças especiais norte-americanas e turcas, afirmaram autoridades neste sábado. O país resistiu durante muito tempo aos treinamentos em seu território, e autoridades de ambas as nações acreditam que a mudança poderá impulsionar a missão liderada pelo Pentágono.