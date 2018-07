Turquia pode pedir ajuda à Otan na questão síria O primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse nesta quarta-feira que a Turquia poderá invocar o artigo 5 da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para proteger sua fronteira com a Síria. Erdogan deu as declarações após soldados sírios terem disparado contra um campo de refugiados, em território turco, nesta semana. Seis pessoas ficaram feridas no ataque ao acampamento na província de Gaziantep, perto da fronteira síria. Quatro dos feridos a tiros são refugiados sírios e dois são civis turcos.