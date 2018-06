Turquia prende 35 supostos membros do Estado Islâmico em Istambul

ISTAMBUL - A polícia antiterrorista de Istambul deteve 35 pessoas por suposta vinculação ao grupo extremista Estado Islâmico, informou a agência de notícias estatal turca nesta quarta-feira, 22.

Os suspeitos foram presos após operações simultâneas em 41 locais em dois bairros de classe média baixa de Istambul.

Não houve informação disponível de imediato sobre os detidos ou suas nacionalidades.

No ano passado, a Turquia sofreu vários ataques sangrentos vinculados ao grupo Estado Islâmico ou a milicianos curdos, o que levou ao governo central a intensificar seus esforços na luta contra o terrorismo.

Cerca de 750 pessoas supostamente ligadas ao EI foram presas em uma grande operação policial em 29 províncias do país no princípio do mês / AP