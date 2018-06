Turquia proíbe acesso a sites que exibirem nova capa do 'Charlie Hebdo'

ISTAMBUL - Um tribunal da Turquia proibiu nesta quarta-feira, 14, o acesso a sites que divulguem a reprodução da nova edição do jornal satírico francês Charlie Hebdo, que mostra uma caricatura do profeta Maomé entristecido pelos assassinatos dos cartunistas do semanário, informou o jornal Hürriyet.

Embora os jornais turcos islamitas e os mais próximos ao governo tenham embaçado o rosto de Maomé, vários outros, como o esquerdista Birgün, publicaram a capa do jornal sem alterações.

"Por mais que condenemos o atentado de Paris, condenamos da mesma maneira os ataques contra os muçulmanos e os símbolos do islã", publicou no Twitter Yalçin Akdogan, um dos assessores mais próximos do presidente islamita Recep Tayyip Erdogan.

Para garantir que a publicação não seja divulgada no país, na manhã desta quarta, a polícia bloqueou a distribuição do jornal Cumhuriyet, que reproduz quatro páginas de charges do Charlie Hebdo.

O social-democrata Partido Republicano do Povo, principal partido da oposição, lembrou nesta quarta no Parlamento que esse registro não contou com uma ordem judicial e viola a Constituição turca, que proíbe a censura prévia da imprensa.