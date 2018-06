Turquia proíbe exibição de 'Ninfomaníaca'

O conselho da agência, composto por oito pessoas, decidiu pela proibição por seis votos a dois, disse Cem Erkul, diretor da entidade cinematográfica turca.

O filme, segundo os conselheiros, "expande as fronteiras da pornografia" e é inadequado para exibição pública. O lançamento de "Ninfomaníaca" nos cinemas da Turquia era esperado para este mês.

A decisão, no entanto, não será aplicada à exibição do filme no Festival de Cinema de Istambul, marcado para abril. Fonte: Associated Press.