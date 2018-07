Turquia recebe outros 600 sírios

Segundo o Crescente Vermelho, cerca de 600 refugiados sírios cruzaram a fronteira ontem - a maioria em dois comboios de micro-ônibus que acabaram escoltados pelas forças turcas até acampamentos próximos. Do lado turco da fronteira, jornalistas viram soldados sírios patrulhando Khirbet al-Jouz. Desde o início do conflito, as tropas sírias não haviam chegado tão perto da Turquia.

Os chanceleres sírio e turco conversaram pelo telefone sobre a situação dos refugiados. Estima-se que pelo menos 1,3 mil pessoas tenham sido mortas pelas forças do presidente. A União Europeia ampliou as sanções contra o regime sírio na terça-feira.