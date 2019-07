Turquia recebe primeiras unidades dos mísseis antiaéreos russos S-400

ISTAMBUL - A Rússia começou a entregar nesta sexta-feira, 12, à Turquia mísseis S-400, apesar da oposição do governo dos Estados Unidos à compra por parte de Ancara deste sistema de defesa antiaérea, anunciou o ministério turco da Defesa.

"A entrega da primeira carga de equipamentos de defesa antiaérea S-400 começou em 12 de julho na base aérea Murted de Ancara", afirma um comunicado ministerial. A informação foi confirmada por fontes oficiais em Moscou.

De acordo com uma fonte citada pela agência pública russa TASS, outro avião com mais elementos do S-400 deve decolar "em breve" e uma terceira entrega de mais de 120 mísseis de diferentes tipos será enviada "no final do verão (no hemisfério norte) por via marítima".

A base de Murted, que antes era chamada Akinci, é considerada o quartel-general dos oficiais que tentaram um golpe de Estado contra o presidente turco Recep Tayyip Erdogan em julho de 2016. O terceiro aniversário do golpe de Estado frustrado acontecerá na segunda-feira.

A entrega deste sofisticado sistema de defesa aérea é um marco na aproximação de relações entre Rússia e Turquia, que se distanciou do campo ocidental desde a fracassada tentativa de golpe.

A Turquia rejeitou na quarta-feira uma última advertência americana sobre a compra dos mísseis russos."A Turquia ficará exposta a consequências reais e nefastas se aceitar os S-400", declarou na ocasião a porta-voz Morgan Ortagus.

"Pedimos à parte americana que não adote medidas prejudiciais para as relações entre os dois países", afirma um comunicado do ministério turco das Relações Exteriores, em resposta a uma declaração da porta-voz do Departamento de Estado americano.

O governo dos Estados Unidos é contrário à compra dos S-400 por parte da Turquia porque considera que estes mísseis não são compatíveis com os dispositivos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança de defesa que tem a presença da Turquia.

Washington também menciona o risco de que os militares russos que treinarão os turcos para o uso dos mísseis possam ter acesso aos segredos tecnológicos do novo caça americano F-35, que a Turquia deseja comprar.

Preocupação da Otan

A Otan está preocupada com a entrega dos mísseis russos à Turquia, afirmou nesta sexta um de seus responsáveis, sob condição de anonimato.

"A interoperabilidade de nossas Forças Armadas é essencial na condução de nossas operações e missões", disse ele, instando Ancara a continuar desenvolvendo sistemas de defesa aérea com aliados da Otan.

Para a Otan, os Aliados podem decidir sobre a compra de seus equipamentos militares. No entanto, segundo esta fonte, "estamos preocupados com as possíveis consequências da decisão da Turquia de adquirir o sistema S-400". / AFP e EFE