Turquia reconhece coalizão rebelde como representante legítima do povo sírio O governo da Turquia reconheceu ontem ao Coalizão Nacional Síria como único representante legítimo do povo da Síria. O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Ahmet Davutoglu, fez o anúncio durante uma reunião ministerial da Organização de Cooperação Islâmica, que está sendo realizada em Djibuti. Na terça-feira, a França reconheceu oficialmente a nova coalizão da oposição como representante do povo sírio. O presidente francês, François Hollande, afirmou ainda que o país estuda a possibilidade de armar os rebeldes assim que eles criarem um governo temporário. O grupo foi formado no domingo e tem como objetivo unificar o movimento contra o regime de Damasco.