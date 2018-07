Turquia reforça tropas na fronteira com a Síria A Turquia reforçou ontem suas tropas na região da fronteira com a Síria, em meio à escalada de violência no país vizinho. As relações entre Ancara e o regime de Bashar Assad deterioraram-se ainda mais depois que um caça turco foi derrubado pela Síria no dia 22. Ontem, uma bomba explodiu no centro da capital síria, Damasco, deixando três feridos. O regime atribuiu o ataque a "terroristas" de oposição.