Turquia resgata mais 3 sobreviventes do tremor

ERCIS, TURQUIA - Duas professoras e um estudante foram resgatados ontem em Ercis, na Turquia, dos escombros de edifícios destruídos pelo terremoto de 7,2 graus na escala Richter que abalou o leste do país no domingo.

Enquanto as buscas por soterrados foram canceladas em várias localidades da Província de Van, o maior desafio das autoridades era conseguir abrigo para os milhares de sobreviventes que perderam suas casas na catástrofe antes da chegada da neve na região.

A professora Gozde Bahar, de 27 anos, foi retirada dos escombros de um prédio enquanto sua mãe acompanhava ansiosa a operação de resgate, 67 horas após o terremoto. A caminho do hospital, a vítima teve uma parada cardíaca, segundo relatou a agência Anatolia, mas foi reanimada com sucesso pelos médicos.

Quase no mesmo momento, a professora Seniye Erdem, de 25 anos, era tirada dos entulhos de um prédio destruído. Com sede, ela perguntava sobre o marido que, segundo a TV turca NTC, morreu na tragédia.

Seis horas antes, pequenas câmeras instaladas em varas ajudaram no salvamento do estudante Eyup Erdem, de 18 anos. Quando o rapaz foi retirado dos escombros, os socorristas o receberam com uma salva de palmas.

O primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, acusou a indústria da construção civil do país e as autoridades que fiscalizam o setor de negligência criminosa, por construir e permitir a construção de prédios que não respeitam os quesitos de segurança. Há pelo menos dez anos, leis de prevenção foram adotadas no país, após cerca de 18 mil pessoas terem morrido por causa de terremotos.

O Crescente Vermelho (o correspondente à Cruz Vermelha nos países islâmicos) informou que 100 pessoas saquearam ontem 17 caminhões repletos de comida, roupas e cobertores destinados aos sobreviventes em Van. "Estimamos que o total de pessoas afetadas chegue a 600 mil.

Providenciar tendas para essa quantidade de gente em um ou dois dias é algo que nenhum país conseguiria", disse o governador de Van, Munir Karaloglu. Segundo ele, cerca de 3 mil prédios desabaram na província.

Até a noite de ontem, o número oficial de mortos pela catástrofe chegava a 481 e o de feridos, a 1.650. / REUTERS e AP